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Общество
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сегодня, 15:30
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В Общественной палате Липецка новый председатель: Наталия Минина
Прежний председатель палаты стал ее заместителем.
Кроме того, члены Общественной палаты нового созыва утвердили руководителей секций и их заместителей, Совет старейшин, комиссию по этике и регламенту.
Напомним, Общественная палата формируется по принципу: 12 — выдвиженцы мэрии, 12 — городского Совета депутатов и 12 — от некомерческих организаций.
Городская общественная палата создана в 2005 году. Ее деятельность направлена на согласование интересов граждан, общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления. Правда не все липчане знают о существовании такого общественного института.
Фото: профсоюз48.рф
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