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сегодня, 15:30
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В Общественной палате Липецка новый председатель: Наталия Минина

Прежний председатель палаты стал ее заместителем.

Представители Общественной палаты восьмого созыва единогласно выбрали нового председателя. Им стала председатель липецкого профсоюза работников народного образования и науки Наталия Минина. Председатель палаты седьмого созыва Федор Жигаров избран ее заместителем. Еще один заместитель — Виктор Долгих (ранее он работал председателем городского департамента культуры, а сейчас является председателем городского Совета ветеранов).

Кроме того, члены Общественной палаты нового созыва утвердили руководителей секций и их заместителей, Совет старейшин, комиссию по этике и регламенту.

Напомним, Общественная палата формируется по принципу: 12 — выдвиженцы мэрии, 12 — городского Совета депутатов и 12 — от некомерческих организаций.

Городская общественная палата создана в 2005 году. Ее деятельность направлена на согласование интересов граждан, общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления. Правда не все липчане знают о существовании такого общественного института.

Фото: профсоюз48.рф
Общественная палата
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Са
29 минут назад
Одни и теже люди ходят с одного места на другое. Совет старейшин это вообще смешно.
Ответить
Лиза
47 минут назад
Лишнее звено...
Ответить
Крестьянин
48 минут назад
Сколько хлебных мест с заоблачными зарплатами! И чем же занимается эта общественная палата?
Ответить
Липчанин
50 минут назад
Лоботряс на лоботрясе сидит) испанский стыд
Ответить
Про старперов.
51 минуту назад
Как же люди цепляются за власть!
Ответить
Летописец
сегодня, 15:51
А вы друзья, как не садитесь ...
Ответить
инцест
сегодня, 15:45
хоть бы одну новую фамилию прочесть! Нет-все свои и все бессменные. Потом придет евойная доча, потом внук...
Ответить
Александр
сегодня, 15:43
А зачем нам горожанам об этом знать?
Ответить
ага?
сегодня, 15:39
в школах давно нет профсоюзов.Это наверное общество закрытого типа
Ответить
Пенсионерка
сегодня, 15:36
Надо же... И такое есть? Обязательно наведаться надо по приезду.
Ответить
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