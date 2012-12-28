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Общество
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сегодня, 19:16
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На двух десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 5 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Машины с водой будут находиться по адресам: улица Российская, 45, улица Верхняя, 76а, улица Мичурина, 16, также цистерны подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
5 июля работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 с перебоями электричества (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах 6-й Гвардейской дивизии, Молодежной, Семена Кондарева, 3 Сентября, Ильича, Волгоградской, Гвардейской, Ленинградской, Студенческой, Коммунистической.
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