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сегодня, 19:16
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На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 5 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 идо окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, №№ 16, 16а по улице Мичурина, №№ 6/4, 8/1, 8/2, 8/3 по улице Циолковского, №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 по улице Надежды, № 1 по Каштановому проезду. Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Российской, Солнечной, Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовской, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, переулка Кочубея. 

Машины с водой будут находиться по адресам: улица Российская, 45, улица Верхняя, 76а, улица Мичурина, 16, также цистерны подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

5 июля работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 18:00 с перебоями электричества (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах 6-й Гвардейской дивизии, Молодежной, Семена Кондарева, 3 Сентября, Ильича, Волгоградской, Гвардейской, Ленинградской, Студенческой, Коммунистической. 

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Комментарии (1)

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Сначала новые
Правильно
сегодня, 19:52
Природные ресурсы надо экономить,особенно питьевую воду!если что,есть пруды для промывки и стирки...
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