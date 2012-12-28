На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 5 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 идо окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, №№ 16, 16а по улице Мичурина, №№ 6/4, 8/1, 8/2, 8/3 по улице Циолковского, №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 по улице Надежды, № 1 по Каштановому проезду. Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Российской, Солнечной, Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовской, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, переулка Кочубея.Машины с водой будут находиться по адресам: улица Российская, 45, улица Верхняя, 76а, улица Мичурина, 16, также цистерны подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.5 июля работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 с перебоями электричества (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах 6-й Гвардейской дивизии, Молодежной, Семена Кондарева, 3 Сентября, Ильича, Волгоградской, Гвардейской, Ленинградской, Студенческой, Коммунистической.