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сегодня, 17:54
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На проспекте Победы дорогу частично перегородила упавшая яблоня

К счастью, машин под деревом не оказалось.

Во дворе дома №6 по проспекту Победы дорогу частично перегородило сломавшееся дерево. К счастью, под ним не оказалось припаркованных машин. 

По словам жильцов, ветер тут ни при чем — старое дерево сломалось под тяжестью своих плодов.

При этом жильцы дома отметили, что опилить старые деревья во дворе они просили УК «Маяк» еще 25 апреля.

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дерево
благоустройство
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Комментарии (5)

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Ук Маяк
59 минут назад
Дно
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Вождь краснокожих
сегодня, 18:18
А куда же смотрит президент???
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Бабка
сегодня, 18:05
Плохо авто бомжей неоказалось,.
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Знаток жилищных условий
46 минут назад
Если у условного бомжа есть авто, то формально он не может считаться бомжом, так как авто — это тоже, хоть и своеобразное, но жилище, как минимум — крыша над головой.
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Костья
24 минуты назад
Если у условного бомжа есть авто, то формально он не может считаться бомжом, так как авто — это тоже, хоть и своеобразное, но жилище, как минимум — крыша над головой. Бомж в России может быть вполне не бедным. Главное, не иметь постоянной и временной регистрации нигде.
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