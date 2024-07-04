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Общество
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сегодня, 17:54
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На проспекте Победы дорогу частично перегородила упавшая яблоня
К счастью, машин под деревом не оказалось.
По словам жильцов, ветер тут ни при чем — старое дерево сломалось под тяжестью своих плодов.
При этом жильцы дома отметили, что опилить старые деревья во дворе они просили УК «Маяк» еще 25 апреля.
При этом жильцы дома отметили, что опилить старые деревья во дворе они просили УК «Маяк» еще 25 апреля.
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