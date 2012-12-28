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Дал леща и поставил на колени: липецкая полиция изучает очередное видео с молодёжными разборками
Дал леща и поставил на колени: липецкая полиция изучает очередное видео с молодёжными разборками
Общество
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32 минуты назад
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Студеновская в сторону центра встала из-за сломавшегося автобуса
Автобус уже убрали с моста через ручей Студеный.
В городском департаменте транспорта GOROD48 рассказали, что сломавший автобус с моста уже убрали. Движение скоро должно нормализоваться.
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