Студеновская в сторону центра встала из-за сломавшегося автобуса

Автобус уже убрали с моста через ручей Студеный.

Пробка в сторону центра Липецка возникла сегодня на улице Студеновской. Оказалось, на ремонтируемом мосту через ручей Студеный сломался автобус. У моста, на котором после начала ремонта свободными для проезда остались две полосы, собрался затор.В городском департаменте транспорта GOROD48 рассказали, что сломавший автобус с моста уже убрали. Движение скоро должно нормализоваться.