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22 минуты назад

Липчане сдали в банки около 390 тысяч монет почти на полтора миллиона рублей

Активнее всего сдавали мелочь номиналом 10 рублей — принесли более 104 тысяч штук.

В ходе акции « Монетная неделя», которая проходила в банках с 20 мая по 2 июня, жители Липецкой области принесли около 390 тысяч монет разных номиналов на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей. Монеты можно было обменять на бумажные купюры или пополнить на их сумму свой счёт. 

Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, наибольшее количество металлических денег собрали в Липецке, Ельце и Усмани. Участники акции приносили в банки монеты всех номиналов — от одной копейки до 25 рублей. Активнее всего сдавали мелочь номиналом 10 рублей — принесли более 104 тысяч штук. На втором месте — монеты номиналом 10 копеек (свыше 83 тысяч штук), на третьем — 1 рубль (более 68 тысяч штук).

Напомним, в прошлом году за «Монетную неделю» липчане принесли в банки около 250 тысяч монет на общую сумму более миллиона рублей.

Акция помогает вернуть в оборот мелочь, которая скопилась у людей, и сократить затраты на ее чеканку: по всей России в банки принесли более 31 миллиона монет на общую сумму 135 миллионов рублей.
банк
финансы
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