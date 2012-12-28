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Экономика
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22 минуты назад
Липчане сдали в банки около 390 тысяч монет почти на полтора миллиона рублей
Активнее всего сдавали мелочь номиналом 10 рублей — принесли более 104 тысяч штук.
Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, наибольшее количество металлических денег собрали в Липецке, Ельце и Усмани. Участники акции приносили в банки монеты всех номиналов — от одной копейки до 25 рублей. Активнее всего сдавали мелочь номиналом 10 рублей — принесли более 104 тысяч штук. На втором месте — монеты номиналом 10 копеек (свыше 83 тысяч штук), на третьем — 1 рубль (более 68 тысяч штук).
Напомним, в прошлом году за «Монетную неделю» липчане принесли в банки около 250 тысяч монет на общую сумму более миллиона рублей.
Акция помогает вернуть в оборот мелочь, которая скопилась у людей, и сократить затраты на ее чеканку: по всей России в банки принесли более 31 миллиона монет на общую сумму 135 миллионов рублей.
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