Происшествия
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сегодня, 14:16
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В Липецке затапливает Городское кладбище
На могилы хлынула дождевая вода и стоки из неисправного канализационного колодца.
Как сообщили GOROD48 в МБУ «Ритуальные услуги», работники управления выясняют, какому ведомству принадлежит неисправный колодец, а также вызвали машину для откачки воды, и подали заявку в «РВК Липецк».
В «РВК Липецк» также сообщили, что выясняют принадлежность колодца.
UPD: Как выяснилось, колодец является частью городской ливневой канализации.
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