В Липецке затапливает Городское кладбище

На могилы хлынула дождевая вода и стоки из неисправного канализационного колодца.

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На Универсальном проезде затапливает Городское кладбище. Соответствующее видео GOROD48 прислал житель Липецка. На кладбище стекает дождевая вода и стоки из канализационного люка напротив. Автор видео обращает внимание на то, что рядом ливневка, но решетка дождеприёмника практически сухая, потому, что путь воде преграждает строительный мусор — куски асфальта, щебень.Как сообщили GOROD48 в МБУ «Ритуальные услуги», работники управления выясняют, какому ведомству принадлежит неисправный колодец, а также вызвали машину для откачки воды, и подали заявку в «РВК Липецк».В «РВК Липецк» также сообщили, что выясняют принадлежность колодца.Как выяснилось, колодец является частью городской ливневой канализации.