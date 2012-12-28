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1808
сегодня, 14:16
7

В Липецке затапливает Городское кладбище

На могилы хлынула дождевая вода и стоки из неисправного канализационного колодца.

На Универсальном проезде затапливает Городское кладбище. Соответствующее видео GOROD48 прислал житель Липецка. На кладбище стекает дождевая вода и стоки из канализационного люка напротив. Автор видео обращает внимание на то, что рядом ливневка, но решетка дождеприёмника практически сухая, потому, что путь воде преграждает строительный мусор — куски асфальта, щебень.

Как сообщили GOROD48 в МБУ «Ритуальные услуги», работники управления выясняют, какому ведомству принадлежит неисправный колодец, а также вызвали машину для откачки воды, и подали заявку в «РВК Липецк».

В «РВК Липецк» также сообщили, что выясняют принадлежность колодца.

UPD: Как выяснилось, колодец является частью городской ливневой канализации.
потоп
кладбище
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Владимир
31 минуту назад
Судя по видео фонтанирует как раз ливневка. По причине забитости. У нас полгорода неизвестно чей. Что вы пристали со своей ливневкой.
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Александр
36 минут назад
Ничего нового, все как обычно за последние 5 лет. Только красивые картинки и много иностранных слов.
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Шо
37 минут назад
Опять?
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ттт
47 минут назад
а принадлежность мусора не выясняют? или просто вот взять и убрать мусор от ливневки, совсем никак?
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Владимир
29 минут назад
Да надоели эти нытики. Всё им не так. Убрали бы мусор, прочистили ливневку. И асфальт не мешало бы обновить. Совсем холопы от рук отбились.
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Ванька Грозный
47 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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1
сегодня, 14:37
Если "выясняют принадлежность колодца", то схем сетей в городе нет. А это значит порывы магистральных трубопроводов при земляных работах
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