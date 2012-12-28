Больше всех в муниципальных организациях Липецка зарабатывал директор парков и Зеленого острова
Липецкая вечЁрка: фаворит выборов мэра, машины под деревом и сколько зарабатывают директора школ и детсадов
«Парень перенес уже три операции, а очевидицам аварии предлагают свидетельствовать против его водителя»
Компанию по оказанию услуг автоматической фотовидеофиксации нарушений включили в реестр недобросовестных поставщиков
Все имущество сети магазинов «Уютерра» реализовано: удовлетворены требования кредиторов на 362,7 миллиона рублей
Происшествия
146
29 минут назад
У забытого на стеллаже кошелька тут же нашёлся новый хозяин
Грязинец деньги и кошелёк вернул, но ему всё равно может грозить до пяти лет лишения свободы.
Мужчина выбирал товар и забыл на стеллаже кошелек с 6 500 рублями внутри. У кошелька тут же нашёлся новый хозяин.
«В краже подозревают неработающего 40-летнего жителя Грязинского района. В магазине он был с родственниками и, увидев на полке кошелек, забрал его себе. Деньги мужчина успел потратить. Но кошелек он вернул, материальный ущерб возместил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Тем не менее, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Грязинцу может грозить до пяти лет лишения свободы.
0
0
0
1
1
Комментарии