У забытого на стеллаже кошелька тут же нашёлся новый хозяин

Грязинец деньги и кошелёк вернул, но ему всё равно может грозить до пяти лет лишения свободы.

Липецкие полицейские раскрыли кражу кошелька у 64-летнего мужчины, совершенную ещё 27 мая в магазине по улице Коммунистической.Мужчина выбирал товар и забыл на стеллаже кошелек с 6 500 рублями внутри. У кошелька тут же нашёлся новый хозяин.«В краже подозревают неработающего 40-летнего жителя Грязинского района. В магазине он был с родственниками и, увидев на полке кошелек, забрал его себе. Деньги мужчина успел потратить. Но кошелек он вернул, материальный ущерб возместил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Тем не менее, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Грязинцу может грозить до пяти лет лишения свободы.