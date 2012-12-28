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Происшествия
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сегодня, 12:28
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В Ельце торговали немаркированными сигаретами
Изъяты 60 пачек.
Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в отношении физлица возбуждено дело об административном правонарушении по части четвёртой статьи 15.12 КоАП РФ «Оборот табачных изделий без маркировки».
Нарушителю грозит штраф до 30 000 рублей. Но предпринимателям напоминают: за реализацию и хранение немаркированной табачной продукции может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.
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