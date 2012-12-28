Изъяты 60 пачек.

На улице Пушкина в Ельце торговали немаркированными сигаретами: изъяты 60 пачек.Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в отношении физлица возбуждено дело об административном правонарушении по части четвёртой статьи 15.12 КоАП РФ «Оборот табачных изделий без маркировки».Нарушителю грозит штраф до 30 000 рублей. Но предпринимателям напоминают: за реализацию и хранение немаркированной табачной продукции может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.