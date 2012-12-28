В Липецкой области выявили 37 нарушителей правил пожарной безопасности в лесах

Большинство — в районе Силикатных озёр. Но все нарушители на первый раз отделались предупреждениями.

На половине территории Липецкой области действует высокий четвёртый класс пожарной опасности, в связи с чем ведётся патрулирование лесов по 223 маршрутам общей протяжённостью более 28 тысяч километров. На одного лесного инспектора в среднем приходится 805 гектаров территории. Вместе с лесниками работают межведомственные группы с представителями МЧС, МВД и Охотнадзора.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления лесного хозяйства Липецкой области, на граждан составлено 37 протоколов по статье 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».Большинство нарушителей-отдыхающих выявили в районе Силикатных озёр. Но все на первый раз отделались предупреждениями. Хотя санкции статьи доходят до штрафа на граждан в размере от 15 000 до 30 000 рублей, на должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц — от 100 000 до 40 000 рублей.Всего в регионе уже возбуждено 80 дел об административных правонарушениях. Большинство нарушений выявлено со стороны предприятий и организаций, расположенных в границах лесного фонда. 5 исков об устранении недостатков направлено в суды. Выдано 8 представлений главам сельских поселений.Добавим, что на севере Липецкой области прошли дожди, и там уже низкий класс пожарной опасности.