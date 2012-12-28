Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Попавшие под автобус женщина и ребенок находятся в тяжелом состоянии
Происшествия
Евгении Уваркиной предложена должность вице-губернатора
Политика
Двое подростков пытались высадить водителя из автобуса, а потом стреляли ему в след
Происшествия
Липецкая вечЁрка: Евгения Уваркина уходит с поста мэра, снос бани и стройка на пляже
Общество
«Выпустили джина из бутылки и его никто не контролирует»
Общество
В Липецкой области ожидаются ливни с градом и сильный ветер
Общество
Почему глава Липецка не смогла сдержать слез на сессии горсовета?
Общество
Ельчанка выиграла суд у «Квадры»: у неё пытались отсудить 46 604 рубля по долгу за отопление
Общество
У Игоря Артамонова будет восемь заместителей
Общество
От имени умершего человека продали квартиру
Общество
Читать все
Почему глава Липецка не смогла сдержать слез на сессии горсовета?
Общество
Попавшего под автобус мальчика вывели из комы
Происшествия
Цыганские бароны дежурят у сокольской больницы
Происшествия
Грязинец судился с «Вайлдберриз» из-за трёх приставок «PlayStation»
Общество
Молодую пару с ребёнком задержали у областной детской больницы с шаром полным наркотиков
Происшествия
250 водителей оштрафовали за нарушения правил парковки в центре Липецка
Общество
В Липецкой области выявили 37 нарушителей правил пожарной безопасности в лесах
Общество
У стрелявшего на улице Астраханской изъяли два пистолета и 23 патрона
Происшествия
В Липецкой области заболели корью 18 человек
Здоровье
Пляж в Грязях получил допуск от санитарных врачей
Общество
Читать все
Общество
193
53 минуты назад
1

В Липецкой области выявили 37 нарушителей правил пожарной безопасности в лесах

Большинство — в районе Силикатных озёр. Но все нарушители на первый раз отделались предупреждениями.

На половине территории Липецкой области действует высокий четвёртый класс пожарной опасности, в связи с чем ведётся патрулирование лесов по 223 маршрутам общей протяжённостью более 28 тысяч километров. На одного лесного инспектора в среднем приходится 805 гектаров территории. Вместе с лесниками работают межведомственные группы с представителями МЧС, МВД и Охотнадзора.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления лесного хозяйства Липецкой области, на граждан составлено 37 протоколов по статье 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».

Большинство нарушителей-отдыхающих выявили в районе Силикатных озёр. Но все на первый раз отделались предупреждениями. Хотя санкции статьи доходят до штрафа на граждан в размере от 15 000 до 30 000 рублей, на должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц — от 100 000 до 40 000 рублей.

Всего в регионе уже возбуждено 80 дел об административных правонарушениях. Большинство нарушений выявлено со стороны предприятий и организаций, расположенных в границах лесного фонда. 5 исков об устранении недостатков направлено в суды. Выдано 8 представлений главам сельских поселений.

Добавим, что на севере Липецкой области прошли дожди, и там уже низкий класс пожарной опасности.

Фото -  vk.com/uprlesxoz48
лес
0
0
0
1
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эксперт
15 минут назад
А как же тополиный пух он не нарушает правила пожарной безопасности в жару без дождей?
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru