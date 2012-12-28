Липчанина осудили за покушение на дачу взятки в 185 000 рублей сотруднице военкомата

Мужчина пытался «отмазать» сына и получил четыре года условно.

52-летнего липчанина приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и штрафом в 185 000 рублей по части 3 статьи 30, пункту б части 4 статьи 291 УК РФ за покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, осенью 2019 года липчанин обратился к сотруднице военного комиссариата, которая обещала ему за вознаграждение решить вопрос об освобождении от военной службы его младшего сына.Мужчина передал за это 185 000 рублей. Но на деле сотрудница военкомата полномочиями на принятие решений об освобождении от военной службы не обладала.