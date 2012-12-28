Ельчанка выиграла суд у «Квадры»: у неё пытались отсудить 46 604 рубля по долгу за отопление
В Центральном доме кинематографистов России проходит персональная выставка кинохудожника из Липецка
Происшествия
408
сегодня, 12:30
2
Липчанина осудили за покушение на дачу взятки в 185 000 рублей сотруднице военкомата
Мужчина пытался «отмазать» сына и получил четыре года условно.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, осенью 2019 года липчанин обратился к сотруднице военного комиссариата, которая обещала ему за вознаграждение решить вопрос об освобождении от военной службы его младшего сына.
Мужчина передал за это 185 000 рублей. Но на деле сотрудница военкомата полномочиями на принятие решений об освобождении от военной службы не обладала.
0
0
1
0
3
Комментарии (2)