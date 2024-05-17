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В Центральном доме кинематографистов России проходит персональная выставка кинохудожника из Липецка
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сегодня, 10:49

В Центральном доме кинематографистов России проходит персональная выставка кинохудожника из Липецка

Выставка — юбилейная, она приурочена к 30-летию работы Эдуарда Галкина в кино.

В Центральном доме кинематографистов России проходит персональная выставка известного кинохудожника, живописца, графика, книжного иллюстратора и нашего земляка Эдуарда Галкина «Киноэскизы и живопись». Выставка — юбилейная, она приурочена к 30-летию работы Эдуарда Галкина в кино.

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Как рассказал GOROD48 Эдуард Галкин, в экспозицию вошли 54 работы, в том числе 15 киноэскизов, а также живописные работы за последние 6 лет в трёх жанрах: пейзажи, натюрморты и интерьеры.

В числе киноэскизов представлена работы Эдуарда Галкина для сериала «Топи», картин «Испытание» (на нём Эдуард Галкин работал художником-постановщиком), «Зоя» и других.

Выставка «Киноэскизы и живопись» — седьмая по счёту персональная выставка Эдуарда Галкина, но в Москве его персональных выставок не было последние 15 лет.

Из последних работ кинохудожника Эдуарда Галкина — сериал «Внутри убийцы» режиссёра Владимира Мирзоева, премьера которого прошла в феврале на «Кинопоиске» (с ним же Галкин работал над картиной «Топи»).

Продолжается работа над 16-серийным историческим сериалом режиссёра Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Съёмки фильма уже завершились, сейчас картина находится на этапе постпродакшн.

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Напомним, наш земляк Эдуард Галкин ранее прославился на всю страну серией работ «Путин и Медведев. Цветы и птицы».

Творческая биография Эдуарда Галкина началась в художественных школах №1 и №2 Липецка. Потом была учёба в местных художественных студиях и работа учителем рисования в липецкой средней школе.

В 1994 году Галкин закончил педагогическое отделение Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера , в 2000 году – художественный факультет ВГИК (мастерская Л.Ю. Нови и И.Ф. Гинно).

В настоящее время живёт в Москве. В 1994-1995 годах работал художником анимационной студии «Пилот» под руководством А. Татарского. В 1994-2000 годы был художником-постановщиком на учебных фильмах киностудии ВГИК. С 2000 года сотрудничает с российскими кинокомпаниями по производству кино, рекламы и музыкального видео.

В качестве художника Эдуард Галкин работал над фильмами «С Днём Рождения», «Ехали два шофёра», «Новости», «Герой нашего времени», «Золотой век», «Живой», «Мороз по коже», «Индиго», «КАКРАКИ», «Любовь-морковь 3», «Подсадной», «Отдам котят в хорошие руки», «Шагал — Малевич», «Испытание», «Её звали Муму» «Охрана», «Человек из будущего», «Ваш репетитор», «ВанГоги», «Садовое кольцо», «Зоя», «Топи», «Голем», «Кто там», «Внутри убийцы».

Эдуард Галкин так же участвовал в съёмках музыкальных клипов Алсу, Лолиты и Децла, Андрея Губина, Кати Лель, Жасмин, Найка Борзова и групп «Сплин», «Браво», «Дина» и «Доктор Ватсон», работал в телерекламе вместе с режиссёрами Анной Меликян и Тимуром Бекмамбетовым.

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Выставка Эдуарда Галкина в Центральном доме кинематографистов России продлится до 17 июня.

Фото предоставлено Эдуардом Галкиным из личного архива
выставка
Эдуард Галкин
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