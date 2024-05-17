В Центральном доме кинематографистов России проходит персональная выставка кинохудожника из Липецка

Выставка — юбилейная, она приурочена к 30-летию работы Эдуарда Галкина в кино.

В Центральном доме кинематографистов России проходит персональная выставка известного кинохудожника, живописца, графика, книжного иллюстратора и нашего земляка Эдуарда Галкина «Киноэскизы и живопись». Выставка — юбилейная, она приурочена к 30-летию работы Эдуарда Галкина в кино.Как рассказал GOROD48 Эдуард Галкин, в экспозицию вошли 54 работы, в том числе 15 киноэскизов, а также живописные работы за последние 6 лет в трёх жанрах: пейзажи, натюрморты и интерьеры.В числе киноэскизов представлена работы Эдуарда Галкина для сериала «Топи», картин «Испытание» (на нём Эдуард Галкин работал художником-постановщиком), «Зоя» и других.Выставка «Киноэскизы и живопись» — седьмая по счёту персональная выставка Эдуарда Галкина, но в Москве его персональных выставок не было последние 15 лет.Из последних работ кинохудожника Эдуарда Галкина — сериал «Внутри убийцы» режиссёра Владимира Мирзоева, премьера которого прошла в феврале на «Кинопоиске» (с ним же Галкин работал над картиной «Топи»).Продолжается работа над 16-серийным историческим сериалом режиссёра Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Съёмки фильма уже завершились, сейчас картина находится на этапе постпродакшн.Напомним, наш земляк Эдуард Галкин ранее прославился на всю страну серией работ «Путин и Медведев. Цветы и птицы».Творческая биография Эдуарда Галкина началась в художественных школах №1 и №2 Липецка. Потом была учёба в местных художественных студиях и работа учителем рисования в липецкой средней школе.В 1994 году Галкин закончил педагогическое отделение Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера , в 2000 году – художественный факультет ВГИК (мастерская Л.Ю. Нови и И.Ф. Гинно).В настоящее время живёт в Москве. В 1994-1995 годах работал художником анимационной студии «Пилот» под руководством А. Татарского. В 1994-2000 годы был художником-постановщиком на учебных фильмах киностудии ВГИК. С 2000 года сотрудничает с российскими кинокомпаниями по производству кино, рекламы и музыкального видео.В качестве художника Эдуард Галкин работал над фильмами «С Днём Рождения», «Ехали два шофёра», «Новости», «Герой нашего времени», «Золотой век», «Живой», «Мороз по коже», «Индиго», «КАКРАКИ», «Любовь-морковь 3», «Подсадной», «Отдам котят в хорошие руки», «Шагал — Малевич», «Испытание», «Её звали Муму» «Охрана», «Человек из будущего», «Ваш репетитор», «ВанГоги», «Садовое кольцо», «Зоя», «Топи», «Голем», «Кто там», «Внутри убийцы».Эдуард Галкин так же участвовал в съёмках музыкальных клипов Алсу, Лолиты и Децла, Андрея Губина, Кати Лель, Жасмин, Найка Борзова и групп «Сплин», «Браво», «Дина» и «Доктор Ватсон», работал в телерекламе вместе с режиссёрами Анной Меликян и Тимуром Бекмамбетовым.Выставка Эдуарда Галкина в Центральном доме кинематографистов России продлится до 17 июня.