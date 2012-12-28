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сегодня, 11:53
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Экс-главу сельсовета обвиняют в продаже 230 гектаров земли по заниженной цене

Бюджету сельского поселения был причинён ущерб более чем на 12,5 миллиона рублей.

51-летнего экс-главу Волчанского сельсовета Елецкого района будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий. Дело рассмотрит Елецкий районный суд.

«Из обвинительного заключения следует, что в июне 2017 года подсудимый, являясь главой сельского поселения, продал главе агрокомплекса земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью почти 230 гектаров по заниженной цене. В результате чего причинил бюджету сельского поселения имущественный ущерб на сумму свыше 12,5 миллиона рублей. Следствие полагает, что глава сельского поселения действовал с целью извлечения выгоды неимущественного характера, рассчитывая получить от фермера спонсорскую помощь, зарекомендовать себя умелым руководителем, способным решить любые вопросы, касающиеся управленческой деятельности», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

превышение должностных полномочий
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Викторм
2 минуты назад
Да, дело явно тухлое. Итак, кто заплатил за его возбуждение?
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Гость
51 минуту назад
Перечисленная корысть главы направлена на поднятие уровня жизни сельского поселения и пополнения местного бюджета, а также возможность на решения вопросов местного значения! По-моему слежка поторопился с квалификацией его действий уголовной направленности.
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Местный
13 минут назад
Скорее всего кто то на землю глаз положил. И проплатил дело.
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