Экс-главу сельсовета обвиняют в продаже 230 гектаров земли по заниженной цене

Бюджету сельского поселения был причинён ущерб более чем на 12,5 миллиона рублей.

51-летнего экс-главу Волчанского сельсовета Елецкого района будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий. Дело рассмотрит Елецкий районный суд.«Из обвинительного заключения следует, что в июне 2017 года подсудимый, являясь главой сельского поселения, продал главе агрокомплекса земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью почти 230 гектаров по заниженной цене. В результате чего причинил бюджету сельского поселения имущественный ущерб на сумму свыше 12,5 миллиона рублей. Следствие полагает, что глава сельского поселения действовал с целью извлечения выгоды неимущественного характера, рассчитывая получить от фермера спонсорскую помощь, зарекомендовать себя умелым руководителем, способным решить любые вопросы, касающиеся управленческой деятельности», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.