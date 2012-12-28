Более 4,3 тысячи одиннадцатиклассников Липецкой области сегодня сдают ЕГЭ по математике

2050 человек выбрали профильный уровень, 2301 – базовый.

Более 4,3 тысячи одиннадцатиклассников Липецкой области сегодня сдают экзамены по базовой и профильной математике. ЕГЭ начался в 10:00.Напомним, математика – это обязательный учебный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Экзамен профильного уровня сдают выпускники, которым результат ЕГЭ по математике нужен для поступления в вуз. Для остальных выпускников проводится ЕГЭ по математике базового уровня.Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, заявления на участие в ЕГЭ подали 4351 человек: 2050 сдают профильный уровень, 2301 – базовый. Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из 19 заданий, на ее выполнение отведено 3 часа 55 минут, экзаменационная работа базового уровня состоит из 21 задания, на ее выполнение отведено 3 часа. На экзамен можно приносить линейку, не содержащую справочной информации.В Липецкой области организован 31 пункт проведения экзамена в школах и 8 пунктов на дому.Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня получат не позднее 14 июня, по математике профильного уровня – не позднее 17 июня.Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале. Для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее трех баллов. Для тех, кто не набрал минимальный порог или не смог участвовать по уважительной причине, предусмотрены резервные дни основного периода ЕГЭ.