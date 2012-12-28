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сегодня, 10:22
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Пьяный водитель предложил инспекторам ДПС 50 000 рублей, но они отказались

Теперь мужчину ждёт суд за покушение на дачу взятки.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотрудникам ДПС.

По версии следствия, 25 декабря прошлого года около пяти утра в патрульном автомобиле водитель неоднократно предлагал двоим инспекторам 50 000 рублей за не составление в отношении него протокола за управление в состоянии опьянения (по части 1 статьи 12.8 КОАП РФ).

Но сотрудники ДПС отказались от получения взятки.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, обвиняемый в ходе следствия признал вину. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ как покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие. Помимо наказания за пьяную езду, водителю теперь грозит до 8 лет лишения свободы.
покушение
взятка
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
коля
50 минут назад
нифига .ето сколько они имеют если 50 уже брать перестали .во дела .100 чтоли .
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Ахахах
сегодня, 10:56
50 р гайцам - это, конечно, жёстко.)
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подфартило
сегодня, 10:53
там нормально, кормят и одевают бесплатно. а что еще нужно?
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