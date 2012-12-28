Пьяный водитель предложил инспекторам ДПС 50 000 рублей, но они отказались

Теперь мужчину ждёт суд за покушение на дачу взятки.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотрудникам ДПС.По версии следствия, 25 декабря прошлого года около пяти утра в патрульном автомобиле водитель неоднократно предлагал двоим инспекторам 50 000 рублей за не составление в отношении него протокола за управление в состоянии опьянения (по части 1 статьи 12.8 КОАП РФ).Но сотрудники ДПС отказались от получения взятки.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, обвиняемый в ходе следствия признал вину. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ как покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие. Помимо наказания за пьяную езду, водителю теперь грозит до 8 лет лишения свободы.