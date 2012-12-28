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сегодня, 16:08

К сезону отпусков заработает «горячая линия» по туристическим услугам и угрозам за рубежом

«Горячая линия» будет работать с 27 мая по 7 июня.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области сообщает об открытии «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом.

«Горячая линия» будет работать с 27 мая по 7 июня. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области проконсультируют потребителей по вопросам, связанным с качеством и безопасностью предоставления услуг отдыха и туризма, актуальной эпидемиологической ситуации.

Звонить можно в рабочие дни с 9:00 до 16:00, в пятницу — с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 12:45) по телефонам отдела защиты прав потребителей 8(4742) 30-88-03, 30-88-52, отдела эпидемиологического надзора 30-88-57.

Также можно обращаться за консультациями в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах: 8(47467) 2-07-78, 8(47467) 2-66-65, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах: 8(47471) 2-14-21, 8(47471) 2-11-41, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах: 8(47465) 6-23-90, 8(47465) 6-24-62, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах: 8(47461) 2-10-77, 8(47461) 2-44-12, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах: 8(47466) 5-24-57, 8(47466) 5-24-55.
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