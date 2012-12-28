34-летняя закладчица отправилась более чем на 9 лет в колонию

Женщина забрала из тайника метилэфедрон и её задержали полицейские.

Усманский районный суд приговорил 34-летнюю закладчицу к 9 годам 1 месяцу колонии общего режима. Женщину осудили за незаконное хранение наркотиков без цели сбыта и покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), организованной группой, в крупном размере.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, весной прошлого года женщина согласилась выполнять роль «закладчицы», получила в «Телеграм» координаты и забрала оттуда метилэфедрон. Но с наркотиками её задержали полицейские.Подсудимая вину признала, от дачи показаний отказалась.