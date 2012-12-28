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сегодня, 14:18
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34-летняя закладчица отправилась более чем на 9 лет в колонию
Женщина забрала из тайника метилэфедрон и её задержали полицейские.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, весной прошлого года женщина согласилась выполнять роль «закладчицы», получила в «Телеграм» координаты и забрала оттуда метилэфедрон. Но с наркотиками её задержали полицейские.
Подсудимая вину признала, от дачи показаний отказалась.
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