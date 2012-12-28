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сегодня, 14:18
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34-летняя закладчица отправилась более чем на 9 лет в колонию

Женщина забрала из тайника метилэфедрон и её задержали полицейские.

Усманский районный суд приговорил 34-летнюю закладчицу к 9 годам 1 месяцу колонии общего режима. Женщину осудили за незаконное хранение наркотиков без цели сбыта и покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), организованной группой, в крупном размере.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, весной прошлого года женщина согласилась выполнять роль «закладчицы», получила в «Телеграм» координаты и забрала оттуда метилэфедрон. Но с наркотиками её задержали полицейские.

Подсудимая вину признала, от дачи показаний отказалась.
наркотики
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Бабаха
43 минуты назад
Минимальный срок в тюряге за продажу наркоты 100 лет и увидите как всё изменится, наркоты днём с огнём не найдешь)))
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Когда
сегодня, 14:51
Займётесь Ссёлками,молодёжи вечерами привозят наркоту,собираются школьники,а потом ползают по кустам.
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Иван
сегодня, 14:34
Вот исправится она в последний месяц!
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123
сегодня, 14:27
45 баба ягодка опять .выйдет и по новой во все тяжкое
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