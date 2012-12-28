Из-за копеечного вентиля жители нескольких квартиры третий день без газа

Компаниях телефонограммами согласовывали оплату вентиля.

Жилец дома № 40 по улице Терешковой Валерий Рыжов рассказал GOROD48, что его семья и обитатели еще восьми квартир лишились доступа к газу:— Помогите, мы три дня без газа сидим!Как пояснили в обслуживающей дом управляющей компании «Проспект», во время планового технического обслуживания внутридомовых сетей газовщики повредили в подъезде Валентина Рыжова вентиль.Вентиль стоит около 500 рублей, но из-за бюрократической волокиты, его замена затянулась. Газовщики прислали УК телефонограмму с просьбой подтвердить оплату вентиля. Коммунальщики ответили телефонограммой с согласием. Все это время жильцы оставались без газа.В газовой службе нам рассказали, что вентиль на самом деле просто износился, что и выяснилось во во время технического обслуживания. Сегодня, 23 мая, его заменят. Об этом жильцам сообщили через объявления на подъезде. Газ подадут, если во время проверки не будет утечек.