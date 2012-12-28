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397
50 минут назад
3

На склоне Каменного лога сгорел скутер

Отделения МЧС 13 раз выезжали на тушение пожаров.

Ранним утро 22 мая в Липецке между 11-м и 15-м микрорайонами у рекреационной зоны Каменного лога сгорел скутер. Этой ночью сгорели квартира и кровля двухквартирного дома на улице 1-й Высокой в Ельце, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Всего за минувшие сутки дежурному МЧС поступило 13 сообщений о пожарах, из которых четыре касались коротких замыканий электрооборудования, трижды горел мусор на открытой позади и дважды — сухая трава.
МЧС
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Комментарии (3)

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Сначала новые
житель
30 минут назад
Точно скутер, судя по фото, пламя большей площади.
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Адвокат Черный
39 минут назад
Очень интересно - а что делал скутер на склоне Каменного Лога рано утром один без хозяина?!
Ответить
Баловался
23 минуты назад
спичками
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