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Происшествия
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50 минут назад
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На склоне Каменного лога сгорел скутер
Отделения МЧС 13 раз выезжали на тушение пожаров.
Всего за минувшие сутки дежурному МЧС поступило 13 сообщений о пожарах, из которых четыре касались коротких замыканий электрооборудования, трижды горел мусор на открытой позади и дважды — сухая трава.
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