На склоне Каменного лога сгорел скутер

Отделения МЧС 13 раз выезжали на тушение пожаров.



Ранним утро 22 мая в Липецке между 11-м и 15-м микрорайонами у рекреационной зоны Каменного лога сгорел скутер. Этой ночью сгорели квартира и кровля двухквартирного дома на улице 1-й Высокой в Ельце, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Всего за минувшие сутки дежурному МЧС поступило 13 сообщений о пожарах, из которых четыре касались коротких замыканий электрооборудования, трижды горел мусор на открытой позади и дважды — сухая трава.