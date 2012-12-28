В Ельце вынесли приговор подросткам, нападавшим на прохожих и отнимавшим сотовые телефоны
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
В выходные пройдет VI Липецкий полумарафон: вокруг Центрального пляжа ограничивается движение
Происшествия
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22 минуты назад
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21-летняя девушка перевела «сотруднику Центробанка» 995 000 рублей
А 43-летний липчанин хотел купить аккаунт в компьютерной игре и отправил мошенникам 25 000 рублей.
64-летней ельчанке «сотрудник Центробанка» позвонил в мессенджере «Телеграм». Женщина поверила его словам и лишилась 558 000 рублей.
Нескольких человек обманули на сайте объявлений. Один покупатель перевёл в качестве предоплаты за покупку дома 72 000 рублей, второй – 79 000 рублей за газоблоки, третий — 60 000 рублей за фаркоп.
А 43-летний липчанин хотел купить аккаунт в компьютерной игре и перевёл мошенникам 25 000 рублей.
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