21-летняя девушка перевела «сотруднику Центробанка» 995 000 рублей

А 43-летний липчанин хотел купить аккаунт в компьютерной игре и отправил мошенникам 25 000 рублей.

Накануне в Ельце двух женщин обманули телефонные мошенники, которые представились «сотрудниками Центробанка». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 21-летняя девушка, узнав о несанкционированных списаниях и необходимости защиты своих средств, перевела злоумышленникам через мобильное приложение 995 000 рублей.64-летней ельчанке «сотрудник Центробанка» позвонил в мессенджере «Телеграм». Женщина поверила его словам и лишилась 558 000 рублей.Нескольких человек обманули на сайте объявлений. Один покупатель перевёл в качестве предоплаты за покупку дома 72 000 рублей, второй – 79 000 рублей за газоблоки, третий — 60 000 рублей за фаркоп.А 43-летний липчанин хотел купить аккаунт в компьютерной игре и перевёл мошенникам 25 000 рублей.