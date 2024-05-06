Два автомобиля сгорели в Липецкой области

За выходные дни в регионе зарегистрировано 32 пожара.





Днем 4 мая в Грязях на улице 2 Чапаева сгорела «ГАЗель», а ночью 6 мая в поселке Лев-Толстой на улице 40 лет Победы — «ВАЗ-212», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Также за выходные горели жилые дома и постройки. Ночью 4 мая в селе Большие Избищи сгорела кровля двухэтажного нежилого дома, в селе Грязное Липецкого округа выгорел кирпичный гараж, утром в грязинском СНТ «Восход» сгорело бесхозное строение, на улице Железногорской в Липецке огонь повредил кровлю частного жилого дома. Вечером 4 мая в селе Большие Извалы Елецкого района сгорела надворная постройка, а в липецком СНТ «Строитель-2» - садовых домик.Ночью 5 мая в Ельце на улице Черокманова горел металлический вагончик, ранним утром в селе Боринское горела теплоизоляция здания предприятия, ближе к вечеру в селе Чернава Измалковского района горело бесхозное строение, а в Липецке на улице Липовской пожар произошел в квартире девятиэтажки — горел водонагреватель, который жильцы квартиры потушили до приезда пожарных.Также за выходные зарегистрировано шесть случаев возгорания сухой травы, и 11 раз пожарные тушили горящий мусор.