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сегодня, 10:04
В Краснодарском крае при атаке дронов на НПЗ возник пожар
Произошел незначительный пожар. Возгорание ликвидировано.
По его словам, благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано.
По информации на данный момент, подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА, - сообщает администрация Краснодарского края со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Оперштаб Кубани со ссылкой на МЧС уточняет, что огонь на территории Славянского НПЗ распространился на площади 5 квадратных метров. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
В Минобороны ранее сообщили, что в течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских беспилотников, еще два дрона были уничтожены над Крымским полуостровом, - говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.
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