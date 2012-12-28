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28 минут назад

На Крымском мосту увеличат число досмотров перед майскими праздниками

В преддверии будущих майских праздников и курортного сезона на Крымском мосту увеличат количество досмотровых комплексов.

К майским праздникам на Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Телеграм-канале.

В настоящее время средний показатель времени ожидания по проезду через мост в часы пик составляет один час. Исключением является форс-мажор – сигнал о ракетной опасности, когда на время проезд ограничивается. В остальном система безопасности пропуска через мост работает на высоком уровне. При этом дорога из Ростовской области через исторические регионы полностью отремонтирована, - сообщил Аксенов.

В марте 2024 года Аксенов сообщал, что число пунктов досмотра на Крымском мосту будет увеличено к началу активного туристического сезона. Помимо этого для увеличения пассажиропотока при временном отсутствии авиасообщения увеличат количество поездов и вагонов в составах.
Крымский мост
досмотры
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