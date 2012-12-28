«О-о-о-чень удобные квартиры»: липчане выбирают евроформат

Застройщик группы компаний «ОДСК» поделился подробностями, почему горожане при покупке жилья все чаще выбирают евроформат.



Обратная связь помогает застройщикам взглянуть на продукт со стороны. Поэтому экспертов «ОДСК» всегда интересует мнение покупателей. Недавний опрос клиентов о планировке евроформата выявил закономерность. Самым распространенным вариантом ответа о преимуществах предложения стала фраза «О-о-о-чень удобные квартиры».

- Это не удивительно. Комфорт для липчан - превыше всего, - подчеркнула руководитель отдела продуктовой линейки группы компаний «ОДСК» Анастасия Головина. - Наш евроформат отвечает ключевым строительным трендам и дает возможность каждому клиенту подобрать вариант, отражающий современный сценарий жизни. Жилое пространство, где кухня объединяется с гостиной, становится точкой притяжения. Здесь собирается семья по вечерам, именно здесь встречают гостей, при этом освобождается дополнительная комната для спальни, кабинета и не только.

Поэтому новым слоганом рекламной кампании застройщика стала фраза «О-о-о-чень удобные квартиры». Она отражает не только главную идею команды «ОДСК», но и основные преимущества продукта для потребителя.



Убедиться в этом может каждый желающий липчанин на примере жилого комплекса «Геометрия» . Проект в соседстве с парком «Европейский» обладает выгодным инфраструктурным положением. В числе преимуществ комплекса можно назвать эргономичное благоустройство общих зон, наличие многофункциональных детских и спортивных площадок, продуманное всесезонное озеленение, обеспечение безопасности за счет приватной территории. В комплекс войдут 13 домов с широким спектром планировок - от студий до двухуровневых квартир. Ряд позиций уже находятся в продаже.









Совершить 3D-экскурсию по жилому комплексу, познакомиться с вариантами планировок и отделки квартир можно в офисе продаж группы компаний «ОДСК» по адресу: город Липецк, Свиридова, дом 14.

Успейте воспользоваться выгодными условиями при покупке жилья в жилом комплексе «Геометрия» прямо сейчас: +7 (4742) 57-37-31.

Застройщик: ООО «СЗ «ОДСК-Л4».

Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф

Реклама