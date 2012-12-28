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46 минут назад

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали у берегов Папуа – Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Папуа — Новой Гвинее, - сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в 101 км к востоку от города Кимбе (провинция Новая Британия). Очаг залегал на глубине 49 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами не сообщил об угрозе. Сведений о пострадавших не поступало, - передает РБК.

В конце марта 2024 года на западе Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,9. По данным властей, повреждения получили порядка 1 тыс. домов. Жертвами землетрясения стали по меньше мере пять человек.

Папуа — Новая Гвинея расположена на так называемом Тихоокеанском огненном кольце — цепи сейсмически активных зон и вулканов, протянувшейся от берегов Мексики до Новой Зеландии. Землетрясения происходят в этом регионе еженедельно.
землетрясение
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