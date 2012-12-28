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«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
В мире
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23 минуты назад
В Турции арестовано 5 человек по делу о смертельной аварии на фуникулере
После оценки предварительного отчета экспертов... были арестованы 5 человек из 14 задержанных ранее, в отношении 8 введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу.
Часть опоры фуникулера оторвалась 12 апреля и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри люди упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек, есть раненые. Движение фуникулера было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы почти две сотни человек. Среди пострадавших россиян нет. Спасатели лишь спустя 23 часа завершили эвакуацию всех 174 человек, застрявших в кабинках после аварии.
"После оценки предварительного отчета экспертов... были арестованы 5 человек из 14 задержанных ранее, в отношении 8 введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу", - рассказал Тунч.
Уточняется, что среди арестованных префект района Кепез в Анталье Месут Коджагёз, который ранее возглавлял компанию ANET, управляющую фуникулером.
Мэр Антальи Мухиттин Бёджек ранее заявил, что открытый в 2017 году фуникулер проходил все необходимые ежегодные и ежемесячные проверки. Министр юстиции ранее заявил, что, согласно предварительным данным, причиной аварии стала коррозия металлических конструкций, также установлено отсутствие плана эвакуации на случай ЧС у эксплуатирующей фуникулер компании, - передает РИА Новости.
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