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57 минут назад

Цены на кофе сорта робуста взлетели до рекордного уровня из-за жары

Цены на кофе сорта робуста (Robusta) взлетели до рекордного уровня с 2008 года.

Стоимость самого распространенного сорта кофе робуста резко выросла. Тонна сырья с поставкой в мае подорожала до рекордного уровня за последние 15 лет, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, - пишет Lenta.ru.

Цены на кофе выросли на 4,8%, до 3,838 тысячи долларов за тонну. С начала года стоимость тонны зерен увеличилась на 24%. Как отмечают эксперты, кофе побил рекорды цен из-за опасений дефицита.

На фоне аномальной жары и нехватки воды для полива деревьев во Вьетнаме, одном из крупнейших поставщиков робусты на мировые рынки, усиливается беспокойство насчет отгрузок сырья для производства растворимых напитков. Ситуация на рынках осложняется тем, что местные фермеры массово переходят с выращивания кофе на такие альтернативные культуры, как дуриан, авокадо и маракуйя, которые требуют меньше влаги.

Из-за дефицита дешевого кофе растет в цене и арабика (фьючерсы на Нью-Йоркской бирже также подорожали на три процента, более двух долларов за фунт), которую могут использовать в качестве замены робусты в купажах. По словам аналитика трейдера кофе Sucafina Ильи Бызова, ралли цен на популярный напиток можно объяснить паническими покупками обжарщиков. Их запасы упали до минимума, так как они ждали снижения цен, а теперь в спешке заполняют склады.
кофе
жара
цены
экономика
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