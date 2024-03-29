Газовые службы проводят тренировочные занятия в центре Липецка

Утром 29 марта между домами №№62 и 64 по улице Интернациональной в Липецке были выставлены таблички «Осторожно газ!», люди в униформе газовой службы производили замеры специальным оборудованием.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Липецк» на улице Интернационально проходили тренировочные занятия в рамках проверки работы филиала в Липецке «Газпром газораспределение Липецк». Никакой опасности для горожан не было, в противном случае произошло бы оповещение.— Отрабатывается взаимодействие с центральной диспетчерской службой, остальными подразделениями. То есть по сути штатный для любой организации алгоритм», — рассказали в компании.