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Общество
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31 минуту назад
Газовые службы проводят тренировочные занятия в центре Липецка
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Липецк» на улице Интернационально проходили тренировочные занятия в рамках проверки работы филиала в Липецке «Газпром газораспределение Липецк». Никакой опасности для горожан не было, в противном случае произошло бы оповещение.
— Отрабатывается взаимодействие с центральной диспетчерской службой, остальными подразделениями. То есть по сути штатный для любой организации алгоритм», — рассказали в компании.
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