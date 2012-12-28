Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Общество
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7 минут назад
Итоги недели: цены
Мы с удивлением выяснили, что в магазинах нет местного дешевого сахара.
Наша корзина из дешевых продуктов, что отрадно, уменьшилась в цене. На этой неделе она потянула на 1 963 рубля 35 копеек, на 42 рубля 48 копеек, чем неделей ранее. Мы нашли замороженные тушки цыплят подешевле, яйца и бананы, последние, правда, были в упаковках по килограмму.
Наша дорогая корзина также сбавила в цене. На уходящей неделе она стоила 4 763 рубля 81 копейку, на прошлой неделе — 4 891 рубль 85 копеек, то есть на 128 рублей 4 копейки меньше. Удешевление произошло за счет свинины и риса.
На этой неделе мы решили приглядеться к сахару. Точнее, к его производителям. Мы точно знаем, что в Липецкой области регулярно бьют рекорды по производству сахара. И с удивлением обнаружили, что в магазинах, которые мы обходим, нет дешевого местного сахара. В них продают продукт из Воронежской и Курской областей.
Местный мы обнаружили только на Центральном рынке. И он был примерно на треть дороже магазинного.
— Потому и дорогой, что слаще. Одной ложки на чашку хватит, а магазинного надо четыре сыпать, — сказала нам продавщица.
В одном из магазинов мы увидели лук, в сеточке по три штуки! Не такой уж это экзотический товар, чтобы его продавать таким образом.
А в дорогом магазине продают яйца по шесть штук. Крупные, но стоят примерно столько же, сколько в былые времена десяток.
Позабавили названия сортов картофеля: «Пикассо», «Гала», «Лапоть».
И снова мы не обнаружили в одном из магазинов кур, а в другом пшено.
Один из магазинов приглашал на работу уборщиц. Судя по предлагаемой зарплате, особого дефицита в кадрах, как уверяют в последнее время, он не испытывал. Иначе сумма была бы побольше.
На Центральном рынке сдачу стали чаще давать пяти- и десятирублевыми купюрами, а не монетами. Стоит добавить, что на рынке все больше продавцов принимают плату переводом на номер телефона. Почти два года назад зампред Центробанка Сергей Белов анонсировал выпуск бумажных купюр, объясняя это снижением расходов на производство денег. Так как монеты многие не возвращают в оборот, складывая их в копилки. Кроме того, изменились технологии, которые увеличили срок службы банкноты на 30%.
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