В Липецком районе поймали рыбаков-нарушителей с 16-килограммовым уловом

Всего им попались 62 рыбы.

Двух рыбаков-нарушителей со спиннингами и багрильными снастями (крючьями) поймали на реке Кузьминка неподалёку от села Тюшевка Липецкого района.Как сообщает Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, мужчины незаконно выловили 16 килограммов рыбы. Им попались 62 рыбы: 29 щук, 24 плотвы, 6 окуней и 3 карася. Сумма нанесённого водным биологическим ресурсам ущерба превысила 35 тысяч рублей.На нарушителей составлены два протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство», материалы готовятся для передачи в мировой суд.