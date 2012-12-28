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Общество
345
48 минут назад
2

В Липецком районе поймали рыбаков-нарушителей с 16-килограммовым уловом

Всего им попались 62 рыбы.

Двух рыбаков-нарушителей со спиннингами и багрильными снастями (крючьями) поймали на реке Кузьминка неподалёку от села Тюшевка Липецкого района.

Как сообщает Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, мужчины незаконно выловили 16 килограммов рыбы. Им попались 62 рыбы: 29 щук, 24 плотвы, 6 окуней и 3 карася. Сумма нанесённого водным биологическим ресурсам ущерба превысила 35 тысяч рублей.

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На нарушителей составлены два протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство», материалы готовятся для передачи в мировой суд.

Фото - rostov-fishcom.ru
рыбалка
браконьерство
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Комментарии (2)

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Рыбак
22 минуты назад
А сейчас спиннингом нельзя ловить?
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водитель
27 минут назад
на центральном рынке браконьеров ловите, каждый день рыбой торгуют .у перехода стоят рыба из сетей следы от ячеек на чешуе видна.
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