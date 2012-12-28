В РФ с 1 сентября перевозчиков обяжут передавать данные о банковских картах и IP-адресах пассажиров

Сведения будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Доступ к базе имеют в том числе Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ.