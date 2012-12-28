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Ельчанка получила водительские права с помощью липового медзаключения
Но потом этот факт вскрылся — женщину судили.
«В суде ельчанкой и её защитником было заявлено ходатайство об освобождении подсудимой от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку женщина совершила преступление впервые, загладила причиненный вред благотворительностью — путем перечисления 30 000 рублей на расчетный счет школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также написала письмо с извинениями в адрес руководителя РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Ельцу, вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В результате уголовное дело было прекращено, а ельчанку оштрафовали на 10 000 рублей.
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