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сегодня, 17:02
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Ельчанка получила водительские права с помощью липового медзаключения

Но потом этот факт вскрылся — женщину судили.

Елецким городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в хранении при себе в целях использования заведомо поддельного медицинского заключения. Липовый документ понадобился ельчанке для получения водительских прав категории «В, В1, М». Его женщина предоставила инспекторам РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Ельцу, и после сдачи квалификационного теоретического и практического экзамена, ей, действительно, были выданы водительские права.

«В суде ельчанкой и её защитником было заявлено ходатайство об освобождении подсудимой от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку женщина совершила преступление впервые, загладила причиненный вред благотворительностью — путем перечисления 30 000 рублей на расчетный счет школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также написала письмо с извинениями в адрес руководителя РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Ельцу, вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В результате уголовное дело было прекращено, а ельчанку оштрафовали на 10 000 рублей.
подделка документов
медицина
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Наблюдатель
35 минут назад
А потом задаются вопросом: откуда берутся неадекватные водители?
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Хаха
45 минут назад
Ну,а права то при ней ? Или лишили.?
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Водитель со стажем.....
сегодня, 17:29
Все равно судить! Три года можно дать. Три года можно и отсидеть.
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