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Неделя 48
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Происшествия
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Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
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1412
сегодня, 09:56
1

В Липецке на дороге сгорела фура

Черный дым окутал район манежа

Сегодня утром, в 08.25, на улице 50 лет НЛМК горел грузовик.

Черным дымам окутало весь район.

В данный момент пожар потушен. Причины пожара выясняются.
пожар. автомобиль
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Комментарии (1)

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Сначала новые
13579
23 минуты назад
Не ФУРА, а обычная газелька
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