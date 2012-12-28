-1 °C
$91,43
€97,81
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Зачем нам ваша заграница, когда и здесь нехорошо
Неделя 48
«Фольксваген» опрокинулся на крышу: пострадали двое мужчин
Происшествия
В Липецкой области — мокрый снег, морось и потепление до +2
Погода в Липецке
В Липецке спасли провалившуюся в котлован собаку
Общество
Полицейские и рассерженные автовладельцы ищут вандала
Происшествия
53-летний мужчина из нужды обокрал сверстника
Происшествия
Выходные в Липецке: история многоженца, виниловые пластинки и борьба за Play Station 5
Общество
Умеют создать интригу — «Липецк» устоял в битве с аутсайдером
Спорт
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
-1 °C
$91,43
€97,81
Радио Дача
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Фольксваген» опрокинулся на крышу: пострадали двое мужчин
Происшествия
В Липецкой области — мокрый снег, морось и потепление до +2
Погода в Липецке
В Липецке спасли провалившуюся в котлован собаку
Общество
Зачем нам ваша заграница, когда и здесь нехорошо
Неделя 48
В Липецке на дороге сгорела фура
Происшествия
В частном секторе Коровино отключат холодную воду
Общество
Пешеход помял машину пластиковой бутылкой
Происшествия
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Читать все
В Липецке спасли провалившуюся в котлован собаку
Общество
«Фольксваген» опрокинулся на крышу: пострадали двое мужчин
Происшествия
Пешеход помял машину пластиковой бутылкой
Происшествия
В Липецкой области — мокрый снег, морось и потепление до +2
Погода в Липецке
Зачем нам ваша заграница, когда и здесь нехорошо
Неделя 48
В Липецке на дороге сгорела фура
Происшествия
В частном секторе Коровино отключат холодную воду
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Читать все
Происшествия
1412
сегодня, 09:56
1
В Липецке на дороге сгорела фура
Черный дым окутал район манежа
В вашем браузере отключен JavaScript
Сегодня утром, в 08.25, на улице 50 лет НЛМК горел грузовик.
Черным дымам окутало весь район.
В данный момент пожар потушен. Причины пожара выясняются.
пожар. автомобиль
2
7
0
0
0
Комментарии (1)
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Сначала новые
Сначала новые
Сначала старые
13579
23 минуты назад
Не ФУРА, а обычная газелька
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
Говорит Липецк
Какую проблему в Липецке надо решать в первую очередь?
Общество
А знаете ли вы, что еще каких-то лет 30 назад в Липецке устраивали охоту на ведьм?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
Можно ли парковаться на улице Первомайской?
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
А знаете ли вы, как в Липецке появился первый небоскреб?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Комментарии (1)