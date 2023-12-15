В Липецкой области отменены межмуниципальные рейсы

В Липецкой области из-за сложной дорожной обстановки отменены рейсы большинства межмуниципальных маршрутов. Автобусы не отправляются от автовокзала и автостанции.



«Перевозчики мониторят обстановку на трассах. Как только ситуация стабилизируется, автобусное сообщение восстановят», — сообщает областное управление дорог и транспорта.



Уточнить информацию по рейсам можно по телефонам автовокзала: +7 (4742) 41-17-47 и автостанции «Сокол»: +7 (4742) 36-41-60.

