Общество

50 минут назад

В Липецкой области отменены межмуниципальные рейсы

7 1473
#снегопад
2
В Липецкой области отменены межмуниципальные рейсы
В Липецкой области из-за сложной дорожной обстановки отменены рейсы большинства межмуниципальных маршрутов. Автобусы не отправляются от автовокзала и автостанции.

«Перевозчики мониторят обстановку на трассах. Как только ситуация стабилизируется, автобусное сообщение восстановят», — сообщает областное управление дорог и транспорта.

Уточнить информацию по рейсам можно по телефонам автовокзала: +7 (4742) 41-17-47 и автостанции «Сокол»: +7 (4742) 36-41-60.
7 1473
#снегопад
2

Комментарии (7)

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Короче

8 минут назад
Нам народу нужен мер который выполняет, но обещает и не делает зачем? Королев был на самом деле хороший
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Да ну

21 минуту назад
Гость, он уже не потянет,если только его брата.
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Пассажир

23 минуты назад
Похоже и по Липецку отменили рейсы, за 35 минат мимо остановки не прошёл ни один 24,324,346 автобус. Вопрос: зачем чистят дороги в городе?
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гость

26 минут назад
и как мы должны добираться до работы??? Почему такой беспорядок в городе?
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Димон

29 минут назад
Эффективные меры от эффективных менеджеров в действии!
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Гость

31 минуту назад
Олега Петровича Королёва назначить мэром нужно срочно
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Дедушка

39 минут назад
Креативненькое решение!!!
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