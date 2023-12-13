Четыре дворника и трактор. К приезду мэра УК «Забота» спешно наводила марафет у двух домов на Манеже

Вчера липчане пожаловались в городской департамент развития территории на два плохо убранных от снега двора на улице 50 лет НЛМК, а сегодня они стали образцово-показательными.

Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина побывала в трех дворах, чтобы увидеть уборку снега. Адреса подсказал департамент развития территории: вчера он провели опрос в «ВК», и больше всего жалоб получил на УК «Забота», а именно на два 17-этажных дома, №17а и №21а по улице 50 лет НЛМК.Однако мэр увидела в общем дворе этих домов трактор и сразу четырех молодых людей с лопатами! Они оказались не дворниками, а нанявшимися на подработку студентами.Как оказалось, за час до приезда главы города департамент все же предупредил управляющую компанию о ее визите. Но руководитель «Заботы» Евгений Каратаев уверил мэра, что компания и так уделяет самое пристальное внимание этим домам, которые в силу их расположения постоянно заметает снегом:— Раньше мы не сталкивались с такой погодой. Вот, посмотрите наш общедомовой чат (директор УК показывает смартфон, листает чат). Мы дополнительно привлекли для уборки разнорабочих, ведь наш дворник обслуживает эти два дома и еще один по соседству, на улице Лутова, 2. Он получает 45 тысяч рублей в месяц за уборку трех дворов, но эта зима аномальная, он не справляется. Наемным разнорабочим мы платим по 500 рублей в час. Привлекаем для уборки других сотрудников своей компании. В воскресенье через чат мы предупредили жильцов домов, что в понедельник будет работать техника. В понедельник приехал трактор, прочистил снег до асфальта, а уже сегодня результатов его работы не видно.У «Заботы», по словам Евгения Каратаева, в обслуживании 30 домов и 24 дворника, а также два наемных трактора. Директор УК уверяет, что наемные тракторы работают круглосуточно и успевают расчищать дворы всех 30 домов. Уже завтра, кстати, «Забота» получит свой собственный трактор, купленный в лизинг.— Все тут с уборкой хорошо. Не понимаю, почему на нашу управляющую компанию жалуются, —сказал Евгении Уваркиной первый проходящий мимо местный житель.Также мэру показали образцовый двор на проспекте Победы, 128. Этот элитный ЖК «Ворота города» обнесен оградой. Снег с семи утра тут чистит 58-летний Александр Мордасов. В УК «Глобус» он работает сантехником, а дворником по совместительству. За уборку двора и лицевой стороны большого 4-подъездного дома, первый этаж которого занимают магазины, получает 20 тысяч в месяц. «Мало», — считает Мордасов.— Сегодня и не скажешь, что вчера я тут вычистил все дорожки, а во вторник проезд чистил трактор. Снег метет круглосуточно. Я работаю тут каждый день, — говорит дворник.— Я точно вижу, что тут работал трактор, так как не вижу в этом дворе колеи, — хвалит мэр директора УК «Глобус» Олега Битинева.Регулярную очистку двора подтверждают и жильцы «Ворот города», и огромные кучи снега у подъездов. По словам заместителя председателя департамента развития территории Татьяны Инютиной, УК должна и вывозить эти кучи снега из дворов, но она не знает ни одной компании, которая бы это делала.А вот за сосульки и глыбы снега, опасно нависающие с крыш и козырьков балконов, с «управляшек» может спросить только Госжилинспекция. В нее и нужно жаловаться липчанам. Для этого можно использовать и сайт ГИС ЖКХ.— В этом дворе все очень достойно. Но и ситуация на улице 50 лет НЛМК, я бы сказала, не критическая. Но вот на что я хотела бы обратить внимание, — на необходимость управляющим компаниям своевременно приобретать трактора или нанимать технику по аутсорсингу, ведь сейчас, в сильные снегопады, цена ее аренды выросла вдвое — до четырех тысяч рублей за час работы. Сейчас ключевая проблемы — расчистка внутриквартальных проездов. Мы и сами были вынуждены пропускать машины при проездах во дворы. Но есть приоритет — основные дороги, по которым ездит общественный транспорт. Нам нужно максимально убрать их к пятнице, когда синоптики прогнозируют более сильный снегопад, чем в минувшие субботу и понедельник. Поэтому мы выводим в ночь максимальное возможное число муниципальной и привлеченной техники на эту работу, — сказала мэр по окончании объезда.