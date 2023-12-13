Происшествия

сегодня, 17:15

26-летнего липчанина подозревают в мошенничестве через сайт объявлений

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#мошенничество
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26-летнего липчанина подозревают в мошенничестве через сайт объявлений

Деньги он попросил перевести на счёт друга, не посвященного в детали обмана.

26-летнего жителя Липецкой области подозревают в мошенничестве. Он уже признал вину и возместил ущерб потерпевшей.

По данным пресс-службы УМВД России по Курской области, 36-летняя жительница Курска хотела купить игровую приставку для ребенка через сайт объявлений. Она связалась с продавцом и внесла предоплату в 6 тысяч рублей на продиктованный продавцом расчетный счет. Приставку продавец пообещал передать через водителя рейсового автобуса. Придя в назначенное время на автовокзал, женщина так и не дождалась автобуса с указанным продавцом номером. А потом обнаружила, что аккаунт продавца удален, а телефон выключен.

«Установлено, что для сокрытия следов преступления молодой человек использовал данные банковской карты своего знакомого. Именно на имя друга, не посвященного в детали обмана, и была внесена предоплата за приставку. Мужчина раскаялся в содеянном и в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается», — отмечает пресс-служба курской полиции.
355
#мошенничество
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