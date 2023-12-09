Вместе со снегом в Липецкую область придет потепление

В ближайшие трое суток южный циклон принесет в Липецкую область снег различной интенсивности. 12 декабря ожидается сильный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 декабря в Липецкой области облачно, ночью снег, днем небольшой снег. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Ночью температура будет от -7 до -12 градусов, днем она составит от -5 до -10 градусов.

В Липецке облачно, ночью снег, днем небольшой снег. Температура ночью будет от -9 до -11 градусов, днем она составит от -7 до -9 градусов.

День 10 декабря стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 28 градусов мороза.