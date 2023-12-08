В России
57 минут назад
ФТС сообщила о росте вывоза золота из РФ в 2023 году
Слитки золота все чаще вывозят из России.
Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала существенный рост вывоза золота физическими лицами за пределы России. Нередко для вывоза слитков используют "серые" схемы, - заявил врио главы ФТС Руслан Давыдов после заседания коллегии таможенных служб государств — членов Таможенного союза.
"Пассажирская декларация на золото не оформляется, если физические лица вывозят. Но я могу сказать, что в принципе из того, что мы видим, из того, что фиксируется, — кратное увеличение вывоза золота в слитках",— сообщил Руслан Давыдов. По его словам, что с учетом санкций и валютных ограничений, золото все чаще используют как средство платежа.
"Наложены санкции на продажу юридическими лицами российского золота. Поэтому, наверное, пытаются с использованием физических лиц, так называемых курьеров, возить это золото в коммерческих целях",— добавил представитель службы. Глава ФТС также сообщил, что российские таможенники провели операцию по изъятию 243 кг золота.
Из-за скачка биржевых цен на золото россияне стали больше покупать золотые ювелирные изделия: по данным исследования "585*Золотой", продажи золотых браслетов и тяжеловесных цепей осенью выросли в годовом выражении более чем на 80% и 50% соответственно. Физический объем сделок с золотом на Мосбирже с начала года вырос в 2,68 раза (+167,65%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 73,9 тонны, - пишет "Ъ".
"Пассажирская декларация на золото не оформляется, если физические лица вывозят. Но я могу сказать, что в принципе из того, что мы видим, из того, что фиксируется, — кратное увеличение вывоза золота в слитках",— сообщил Руслан Давыдов. По его словам, что с учетом санкций и валютных ограничений, золото все чаще используют как средство платежа.
"Наложены санкции на продажу юридическими лицами российского золота. Поэтому, наверное, пытаются с использованием физических лиц, так называемых курьеров, возить это золото в коммерческих целях",— добавил представитель службы. Глава ФТС также сообщил, что российские таможенники провели операцию по изъятию 243 кг золота.
Из-за скачка биржевых цен на золото россияне стали больше покупать золотые ювелирные изделия: по данным исследования "585*Золотой", продажи золотых браслетов и тяжеловесных цепей осенью выросли в годовом выражении более чем на 80% и 50% соответственно. Физический объем сделок с золотом на Мосбирже с начала года вырос в 2,68 раза (+167,65%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 73,9 тонны, - пишет "Ъ".