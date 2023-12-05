К Новому году в Липецкой области уже срубили 4900 сосен

За незаконную рубку грозит уголовная ответственность.

В Липецкой области началась заготовка новогодних деревьев. Как рассказал GOROD48 заместитель начальника управления лесного хозяйства Липецкой области Николай Есипов, уже срубили 4900 сосен. В передовиках — Тербунский лесхоз: там заготовили 2500 сосен.



К Новому году заготавливают сосны высотой от 1,5 до 2,5 метра — именно такие деревья удобнее всего размещать в квартирах и домах. Это деревья возраста от 5 до 10 лет, растущие на специальных новогодних плантациях.



До начала работы ёлочных базаров сосны будут находиться в холодных хранилищах на свежем воздухе, но под навесом — чтобы деревья лучше сохранились, их нужно защитить от осадков.



С 1 по 31 декабря в Липецкой области введено усиленное патрулирование лесов. Липчанам напоминают, что сейчас минимальный расчет ущерба за незаконную рубку новогодних сосен превышает допустимую сумму по административной статье КоАП, и влечет ответственность по уголовной статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».



Санкции стати 260 УК РФ очень серьёзные: штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет со штрафом от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.