Пенсионерку обманули на 12 000 рублей при заказе установки беседки

62-летнюю липчанку обманули при заказе услуг по изготовлению беседки. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ещё в августе разместила в интернете объявление о необходимости изготовления и установки на её участке беседки. Вскоре откликнулся 27-летний житель Тамбовской области, который взялся изготовить и установить беседку и попросил внести предоплату в 12 000 рублей на приобретение стройматериалов. Женщина перевела деньги, но мужчина так и не приступил к работе, ссылаясь на загруженность, командировки и болезнь. А потом и вовсе перестал отвечать на звонки.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.