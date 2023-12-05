Происшествия

10 минут назад

Пенсионерку обманули на 12 000 рублей при заказе установки беседки

29
#мошенничество
Пенсионерку обманули на 12 000 рублей при заказе установки беседки
62-летнюю липчанку обманули при заказе услуг по изготовлению беседки. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ещё в августе разместила в интернете объявление о необходимости изготовления и установки на её участке беседки. Вскоре откликнулся 27-летний житель Тамбовской области, который взялся изготовить и установить беседку и попросил внести предоплату в 12 000 рублей на приобретение стройматериалов. Женщина перевела деньги, но мужчина так и не приступил к работе, ссылаясь на загруженность, командировки и болезнь. А потом и вовсе перестал отвечать на звонки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.
29
#мошенничество

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