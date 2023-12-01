43 минуты назад
В Липецкой области ветрено, морозно, снег пройдет местами
В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется в тыловой части циклона – ожидаются осадки различной интенсивности преимущественно в виде снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью — от -4 до -6 градусов, днем — от -3 до -5 градусов.
День 2 декабря стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 30 градусов мороза.
дедушка промоутера
Вася
мня