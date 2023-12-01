Погода в Липецке

43 минуты назад

В Липецкой области ветрено, морозно, снег пройдет местами

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#мороз #ветер #снег
В Липецкой области ветрено, морозно, снег пройдет местами

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется в тыловой части циклона – ожидаются осадки различной интенсивности преимущественно в виде снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами снег. Ветер западный, 5-10 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, днем — от -1 до -6 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью — от -4 до -6 градусов, днем — от -3 до -5 градусов.

День 2 декабря стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 30 градусов мороза. 

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#мороз #ветер #снег

Комментарии (3)

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дедушка промоутера

7 минут назад
Что же скажет Евгения Юрьевна,какое будет по счету предупреждение УКашкам.
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Вася

24 минуты назад
Кому верить? Ещё горадминистрация не высказалась о погоде.
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мня

30 минут назад
Определитесь,снег пройдет местами,или до вечера субботы.
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Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
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