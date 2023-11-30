В мире

16 минут назад

Немецкие ученые заявили, что искусственный интеллект пишет сочинения лучше школьников

23
#нейросеть #искусственный интеллект

Ученые выяснили, что нейросети пишут сочинения лучше школьников.

Ученые Университета Пассау в Германии сравнили качество текстов, созданных ChatGPT, с эссе, которые написали учащиеся средних школ, - пишет "Российская газета" со ссылкой на Tech Xplore.

В результате исследования выяснилось, что искусственному интеллекту (ИИ) удалось превзойти школьников по всем критериям. В частности, особые успехи чат-бот показал во владении языком.

"Это показывает, что школам не следует игнорировать эти новые инструменты", - заявил профессор Штеффен Хербольд, который возглавляет кафедру ИИ.
23
#нейросеть #искусственный интеллект

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

Еще в рубрике

Туры в Египет подешевели до новогодних праздников
#Египет #туризм #цены
Туры в Египет подешевели до новогодних праздников

вчера, 13:44

В мире
Крупнейший в мире айсберг оказался под угрозой разрушения
#айсберг #природа
Крупнейший в мире айсберг оказался под угрозой разрушения

28.11.2023 12:50

В мире
Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы россиянам
#туризм #Шри-Ланка
Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы россиянам

28.11.2023 12:10

В мире
В Чехии пройдет крупнейшая забастовка профсоюзов в истории страны
#Чехия #забастовка
В Чехии пройдет крупнейшая забастовка профсоюзов в истории страны

27.11.2023 09:52

В мире
В Нью-Джерси приостановили закон о санкциях за связи с РФ
#санкции
В Нью-Джерси приостановили закон о санкциях за связи с РФ

24.11.2023 12:40

В мире
Центробанк Турции повысил учетную ставку с 35 до 40%
#учетная ставка #Турция #экономика
Центробанк Турции повысил учетную ставку с 35 до 40%

23.11.2023 16:06

В мире