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16 минут назад
Немецкие ученые заявили, что искусственный интеллект пишет сочинения лучше школьников
Ученые выяснили, что нейросети пишут сочинения лучше школьников.
Ученые Университета Пассау в Германии сравнили качество текстов, созданных ChatGPT, с эссе, которые написали учащиеся средних школ, - пишет "Российская газета" со ссылкой на Tech Xplore.
В результате исследования выяснилось, что искусственному интеллекту (ИИ) удалось превзойти школьников по всем критериям. В частности, особые успехи чат-бот показал во владении языком.
"Это показывает, что школам не следует игнорировать эти новые инструменты", - заявил профессор Штеффен Хербольд, который возглавляет кафедру ИИ.
В результате исследования выяснилось, что искусственному интеллекту (ИИ) удалось превзойти школьников по всем критериям. В частности, особые успехи чат-бот показал во владении языком.
"Это показывает, что школам не следует игнорировать эти новые инструменты", - заявил профессор Штеффен Хербольд, который возглавляет кафедру ИИ.