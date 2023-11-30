В России
56 минут назад
В РФ могут ввести новый запрет на экспорт топлива
В России могут вернуть запрет на экспорт летнего дизеля.
В Госдуме РФ намерены предложить правительству вновь ввести запрет на экспорт дизельного топлива. С таким предложением депутаты обратятся в кабмин в случае серьезного роста цен, - рассказали в комитете Госдумы по энергетике.
На фоне роста цен на дизель на внутреннем рынке Госдума рассматривает возможность повторного введения запрета на экспорт топлива для российских производителей, - пишут "Известия".
"Основная причина — возобновившийся экспорт нефтепродуктов за границу. Нефтегазовым компаниям выгоднее продавать туда топливо, чем внутри России. Поэтому мы фиксируем рост. Если он будет очень серьезный, то депутаты Госдумы вновь вернутся к постановке вопроса о прекращении экспорта", — заявил депутат Игорь Ананских.
Госдума отменила запрет на экспорт летнего дизельного топлива и бензина 20 ноября. После этого в 58 регионах России был зарегистрирован рост цен на энергоносители на 0,3% за неделю после того, как неделей ранее росли на 0,1% и две недели до этого оставались стабильными. До этого темп роста цен несколько неделей подряд был в три раза ниже.
Средняя цена ДТ в стране на 27 ноября составила 64,26 рублей за литр (на 20 ноября — 64,08 рубля).
Как сказали в Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс", основная проблема сегодня — рост цены дизельного топлива на бирже.
Тему роста цен на дизель грузоперевозчики планируют поднять 7 декабря на круглом столе в Госдуме. А в комитете по энергетике Госдумы сообщили, что готовы вновь поставить вопрос перед правительством о введении запрета на экспорт, если рост цен на топливо внутри России будет значительным.
На фоне роста цен на дизель на внутреннем рынке Госдума рассматривает возможность повторного введения запрета на экспорт топлива для российских производителей, - пишут "Известия".
"Основная причина — возобновившийся экспорт нефтепродуктов за границу. Нефтегазовым компаниям выгоднее продавать туда топливо, чем внутри России. Поэтому мы фиксируем рост. Если он будет очень серьезный, то депутаты Госдумы вновь вернутся к постановке вопроса о прекращении экспорта", — заявил депутат Игорь Ананских.
Госдума отменила запрет на экспорт летнего дизельного топлива и бензина 20 ноября. После этого в 58 регионах России был зарегистрирован рост цен на энергоносители на 0,3% за неделю после того, как неделей ранее росли на 0,1% и две недели до этого оставались стабильными. До этого темп роста цен несколько неделей подряд был в три раза ниже.
Средняя цена ДТ в стране на 27 ноября составила 64,26 рублей за литр (на 20 ноября — 64,08 рубля).
Как сказали в Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс", основная проблема сегодня — рост цены дизельного топлива на бирже.
Тему роста цен на дизель грузоперевозчики планируют поднять 7 декабря на круглом столе в Госдуме. А в комитете по энергетике Госдумы сообщили, что готовы вновь поставить вопрос перед правительством о введении запрета на экспорт, если рост цен на топливо внутри России будет значительным.