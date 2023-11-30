В России

56 минут назад

В РФ могут ввести новый запрет на экспорт топлива

28
#топливо #запрет на экспорт

В России могут вернуть запрет на экспорт летнего дизеля.

В Госдуме РФ намерены предложить правительству вновь ввести запрет на экспорт дизельного топлива. С таким предложением депутаты обратятся в кабмин в случае серьезного роста цен, - рассказали в комитете Госдумы по энергетике.

На фоне роста цен на дизель на внутреннем рынке Госдума рассматривает возможность повторного введения запрета на экспорт топлива для российских производителей, - пишут "Известия".

"Основная причина — возобновившийся экспорт нефтепродуктов за границу. Нефтегазовым компаниям выгоднее продавать туда топливо, чем внутри России. Поэтому мы фиксируем рост. Если он будет очень серьезный, то депутаты Госдумы вновь вернутся к постановке вопроса о прекращении экспорта", — заявил депутат Игорь Ананских.

Госдума отменила запрет на экспорт летнего дизельного топлива и бензина 20 ноября. После этого в 58 регионах России был зарегистрирован рост цен на энергоносители на 0,3% за неделю после того, как неделей ранее росли на 0,1% и две недели до этого оставались стабильными. До этого темп роста цен несколько неделей подряд был в три раза ниже.

Средняя цена ДТ в стране на 27 ноября составила 64,26 рублей за литр (на 20 ноября — 64,08 рубля).

Как сказали в Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс", основная проблема сегодня — рост цены дизельного топлива на бирже.

Тему роста цен на дизель грузоперевозчики планируют поднять 7 декабря на круглом столе в Госдуме. А в комитете по энергетике Госдумы сообщили, что готовы вновь поставить вопрос перед правительством о введении запрета на экспорт, если рост цен на топливо внутри России будет значительным.
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#топливо #запрет на экспорт

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