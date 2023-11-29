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36 минут назад

Онлайн-сервисы оштрафованы почти на 30 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду

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#ЛГБТ-пропаганда #штраф

Заблокированы свыше 7 тысяч адресов в Сети.

Роскомнадзор в этом году составил 47 протоколов в отношении онлайн-сервисов за показ ЛГБТ-контента, сумма штрафов превысила 29 млн рублей, - рассказала начальник отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова.

По ее словам, за пропаганду ЛГБТ составлено два протокола на сумму 1 млн 200 тысяч рублей, заблокировано 7,2 тысячи адресов, - передает ТАСС.

Помимо решений Роскомнадзора, блокировка ЛГБТ-контента осуществляется также на основании судебных решений и на основании решений Росмолодежи, - отметила Бычкова.

"С 1 января 2023 года на основании решений Росмолодежи - линия вовлечения несовершеннолетних в противоправные действий - было удалено или заблокировано 6,2 тыс. адресов с противоправной ЛГБТ-информацией. <...> Также в этом году на основании судебных решений был ограничен доступ к 389 адресам с таким негативным контентом", - сообщила она.

Приказ Роскомнадзора об утверждении критериев, в соответствии с которыми материалы в интернете признаются пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии и вносятся в Единый реестр запрещенной в РФ информации, вступил в силу с сентября.
19
#ЛГБТ-пропаганда #штраф

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