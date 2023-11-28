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Нелегальным мигрантам в России могут запретить водить машину и получать права
Законопроект предлагает запретить нелегальным мигрантам регистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также приобретение и отчуждение недвижимого имущества и транспортных средств.
"Контролируемое пребывание - правовой режим, применяемый <...> в отношении иностранного гражданина, находящегося в РФ и не имеющего законных оснований для пребывания (проживания) в РФ либо предоставивший заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета", - говорится в документе.
Законопроектом в рамках ограничительных мер контролируемым лицам предусматривается установление "запрета на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на приобретение или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин, на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет, на государственную регистрацию транспортных средств". Кроме того, их могут ограничить в вождении машины, отказать в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав. Также законопроектом предусматривается отказ контролируемым лицам в открытии банковских счетов, переводе денег, заключении брака.
В проекте закона сказано, что иностранный гражданин считается находящимся в режиме контролируемого пребывания со дня внесения сведений о нем в соответствующий реестр. Основанием для этого могут стать истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство. Также иностранец может быть внесен в реестр, если выявлено его незаконное пересечение границы, принято решение об аннулировании его визы, статуса беженца или временного убежища, гражданства.
Контролируемые лица имеют права и обязанности, следует из проекта закона. В частности, такие граждане могут запрашивать основания применения в отношении них такого правового режима, обжаловать действия или бездействия должностных лиц, осуществляющих контроль в рамках контролируемого пребывания. Вместе с тем, они обязаны информировать о своем местонахождении, о смене места пребывания без разрешения сотрудника МВД, о дате, месте и маршруте планируемого самостоятельного выезда из России. В случае нарушения их могут депортировать или поместить в специальное учреждение.
Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова ранее заявила, что ведомство подготовило проект закона с запретами для нелегальных мигрантов. По ее словам, документ обсуждается и скоро будет внесен в Госдуму. По словам начальника главка, такие меры приведут к выявлению незаконных мигрантов и удалению их с территории РФ. Всего, по словам Казаковой, в РФ находится 6,4 млн иностранных граждан, большинство из них въехали в страну с целью трудовой деятельности.
Генпрокуратура сообщала, что по итогам 2022 года был отмечен рост на 10% уровня преступности в среде мигрантов, самый большой рост числа таких случаев зафиксировали на Урале — 465%. Число депортированных из страны мигрантов увеличилось в 2,5 раза, - пишет "Ъ".