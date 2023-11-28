45 минут назад
В МЧС предупредили жителей 15 регионов России о «жестоком шторме»
Прогноз опубликовал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
"На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 м/с и выпадения осадков местами до 25 мм", - говорится в публикации на сайте института.
Уточняется, что такое ухудшение обстановки возможно в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области, северной группе островов большой Курильской гряды, севере Красноярского края, а также Челябинской области. "На европейской части страны - в Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее, Северной Осетии (Алании) и Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях", - подчеркивается в публикации.