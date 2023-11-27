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Кабмин выделит регионам свыше 5 млрд руб. на обеспечение больных сахарным диабетом детей
Правительство РФ поможет регионам обеспечить детей, больных сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы.
В 2023–2024 годах правительство РФ направит регионам более 5,1 млрд рублей на обеспечение детей, больных сахарным диабетом, портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы. Документы, необходимые для реализации новых мер поддержки, подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина.
Уточняется, что данная мера о выделении регионам федерального финансирования позволит обеспечить системами мониторинга уровня глюкозы всех нуждающихся в них детей с сахарным диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно. Рецепты на бесплатное получение таких систем будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи.
До сих пор обеспечение детей такими портативными системами шло исключительно за счёт региональных бюджетов, что влияло на их доступность.
Федеральные средства на условиях софинансирования получат все российские регионы. В 2023 году их объём составит чуть более 1 млрд рублей, в 2024 году – 4,1 млрд рублей.
Для детей, больных сахарным диабетом I типа, постоянный контроль уровня глюкозы в крови критически необходим для коррекции дозы вводимого инсулина. В отличие от классических глюкометров с тест-полосками системы непрерывного мониторинга используют подкожные сенсоры, работающие длительное время. Эти приборы обеспечивают круглосуточное отслеживание уровня глюкозы и помогают вовремя заметить его снижение или повышение. Использование таких приборов значительно улучшит качество жизни семей, воспитывающих детей с диабетом I типа.
Отмечается, что добиться доступности портативных систем для проведения непрерывного мониторинга уровня глюкозы Правительству поручил Президент по итогам совещания с членами кабмина, которое состоялось в сентябре 2023 года.
Работа идёт в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом".
Уточняется, что данная мера о выделении регионам федерального финансирования позволит обеспечить системами мониторинга уровня глюкозы всех нуждающихся в них детей с сахарным диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно. Рецепты на бесплатное получение таких систем будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи.
До сих пор обеспечение детей такими портативными системами шло исключительно за счёт региональных бюджетов, что влияло на их доступность.
Федеральные средства на условиях софинансирования получат все российские регионы. В 2023 году их объём составит чуть более 1 млрд рублей, в 2024 году – 4,1 млрд рублей.
Для детей, больных сахарным диабетом I типа, постоянный контроль уровня глюкозы в крови критически необходим для коррекции дозы вводимого инсулина. В отличие от классических глюкометров с тест-полосками системы непрерывного мониторинга используют подкожные сенсоры, работающие длительное время. Эти приборы обеспечивают круглосуточное отслеживание уровня глюкозы и помогают вовремя заметить его снижение или повышение. Использование таких приборов значительно улучшит качество жизни семей, воспитывающих детей с диабетом I типа.
Отмечается, что добиться доступности портативных систем для проведения непрерывного мониторинга уровня глюкозы Правительству поручил Президент по итогам совещания с членами кабмина, которое состоялось в сентябре 2023 года.
Работа идёт в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом".