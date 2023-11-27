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Губернатор Московской области заявил о самом мощном за 40 лет снегопаде

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#снегопад #непогода

В Подмосковье идет самый мощный снегопад за последние 40 лет, работы по очистке дорог продолжаются с ночи.

В Подмосковье для расчистки дорог и улиц привлекли почти 3 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники, - сообщил губернатор области Андрей Воробьев. По его словам, в регионе идет самый мощный снегопад за последние 40 лет.

"Самая сложная ситуация по очистке дорог в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске. Перебрасываем туда дополнительные силы",— написал Воробьев в своем Telegram-канале. По его словам, на тротуарах и дорогах быстро образуется гололед.

В Москве, по прогнозу центра погоды "Фобос", за сутки может выпасть до 26,5 мм осадков, или 50% месячной нормы. Столичные власти попросили горожан воздержаться от поездок на личном транспорте. С утра из-за непогоды в аэропортах было задержано или отменено около 40 рейсов.

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снега и сильного ветра. По данным синоптиков, сегодня, 27 ноября, в столице будет –1...1°C (в Подмосковье –3...2°C), облачно, местами сильный мокрый снег и гололед. 28 ноября температура в столице понизится до –3...–5°C (в Подмосковье — до –3...–8°C), также будет облачно со снегом.
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#снегопад #непогода

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