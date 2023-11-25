Возле села Подгорного автомобиль «Ауди» догнал «Мицубиси»

Теперь машинам предстоит дорогостоящий ремонт.

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ДТП произошло сегодня вечером в селе Подгорном возле поворота на телецентр.

Автомобиль «Ауди» ударил сзади «Мицубиси», который словно мячик отлетел на полосу встречного движения и ударился в отбойник. К счастью по встречке в этот момент никто не ехал, иначе было бы не избежать лобового столкновения.

Как сообщили GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области, в аварии обошлось без пострадавших. Предварительная причина происшествия – несоблюдение очерёдности проезда.