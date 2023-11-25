вчера, 22:31
Возле села Подгорного автомобиль «Ауди» догнал «Мицубиси»
Теперь машинам предстоит дорогостоящий ремонт.
ДТП произошло сегодня вечером в селе Подгорном возле поворота на телецентр.
Автомобиль «Ауди» ударил сзади «Мицубиси», который словно мячик отлетел на полосу встречного движения и ударился в отбойник. К счастью по встречке в этот момент никто не ехал, иначе было бы не избежать лобового столкновения.
Как сообщили GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области, в аварии обошлось без пострадавших. Предварительная причина происшествия – несоблюдение очерёдности проезда.