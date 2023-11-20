В России
13 минут назад
В России стабилизируются цены на пшеницу
Цены на пшеницу перестали снижаться и установились на уровне 11-12,5 тысяч рублей за тонну.
Снижавшиеся с середины августа цены на пшеницу на российском рынке стабилизируются. За последнюю неделю котировки почти не изменились, оставшись на уровне 11–12,5 тыс. рублей за тонну, что аналитики объясняют оживлением спроса экспортеров и снижением продаж аграриями. Но заметного роста цен не ожидается, в том числе из-за остающегося высоким общего предложения зерна, - пишет "Ъ".
Отмечается, что зерно дешевело с середины августа и за последние три месяца его стоимость опустилась на 21%.
За последнюю неделю цены на зерно стабилизировались, говорится в исследовании. Средняя стоимость пшеницы третьего класса выросла на 50 рублей - до 12,5 тысячи рублей за тонну, а четвертого класса - снизилась на 50 рублей - до 11,02 тысячи рублей за тонну.
При этом увеличивается спрос на российскую пшеницу на фоне возобновления экспортных продаж.
Однако аналитики утверждают, что заметного роста цен на нее не ожидается, в том числе из-за остающегося высоким общего предложения зерна.
Отмечается, что зерно дешевело с середины августа и за последние три месяца его стоимость опустилась на 21%.
За последнюю неделю цены на зерно стабилизировались, говорится в исследовании. Средняя стоимость пшеницы третьего класса выросла на 50 рублей - до 12,5 тысячи рублей за тонну, а четвертого класса - снизилась на 50 рублей - до 11,02 тысячи рублей за тонну.
При этом увеличивается спрос на российскую пшеницу на фоне возобновления экспортных продаж.
Однако аналитики утверждают, что заметного роста цен на нее не ожидается, в том числе из-за остающегося высоким общего предложения зерна.