Общество
21 минуту назад
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о снегопаде в Черноземье
Антициклон пройдет и над Липецкой областью
Регионы Черноземья 20 ноября ожидают снегопады.
«Через Курскую, Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую, Белгородскую области пройдет глубокий циклон, который принесет обильные снегопады. К концу дня в понедельник высота снежного покрова будет достигать 5-10 см, но это будет сложная погода. Выпущено предупреждение, потому что ожидаются ветер до 18 м/с, метели, снежные заносы», - сообщил ТАСС Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Через Курскую, Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую, Белгородскую области пройдет глубокий циклон, который принесет обильные снегопады. К концу дня в понедельник высота снежного покрова будет достигать 5-10 см, но это будет сложная погода. Выпущено предупреждение, потому что ожидаются ветер до 18 м/с, метели, снежные заносы», - сообщил ТАСС Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вася