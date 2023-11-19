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21 минуту назад

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о снегопаде в Черноземье

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#снег #погода
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о снегопаде в Черноземье

Антициклон пройдет и над Липецкой областью

Регионы Черноземья 20 ноября ожидают снегопады.

«Через Курскую, Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую, Белгородскую области пройдет глубокий циклон, который принесет обильные снегопады. К концу дня в понедельник высота снежного покрова будет достигать 5-10 см, но это будет сложная погода. Выпущено предупреждение, потому что ожидаются ветер до 18 м/с, метели, снежные заносы», - сообщил ТАСС Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.


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#снег #погода

Комментарии (1)

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Вася

10 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора !
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